Эксперт рассказала о пластических операциях Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев, известный своими отказами от крупных шоу, недавно порадовал публику своим появлением на частном мероприятии во Франции. По некоторым сведениям, выступление принесло народному артисту России внушительный гонорар — около 15 миллионов рублей. Звезда эстрады, верный своему стилю, предстал перед гостями в узнаваемом образе: майка с глубоким вырезом и яркий пиджак, сообщает «Абзац» .

Присутствующие не могли не отметить его подтянутый внешний вид, особенно учитывая его 76-летний возраст. Леонтьев на протяжении многих лет активно прибегал к пластической хирургии в борьбе с возрастными изменениями. Косметолог Марият Мухина, комментируя его нынешний облик, высказала мнение, что в настоящее время он воздерживается от серьезных хирургических вмешательств.

«Валерий Леонтьев делал пластику очень давно. По слухам в нашей профессиональной среде, он однажды сделал неудачную блефаропластику: у певца не закрывались веки, он спал с повязкой и долго страдал от (ред. — синдрома) сухого глаза. Поэтому с пластическими операциями он завязал и живет жизнью ухоженного мужчины. Предполагаю, что он делает регулярные косметологические процедуры, использует аппаратные методы, филлеры, нитевые импланты и держит себя в спортивной форме», — отметила она.

По мнению эксперта, использование филлеров в возрасте Леонтьева нежелательно, поскольку это может привести к неприятным последствиям, таким как отечность и давление на сосуды и нервные окончания.

Известно, что Леонтьев долгое время жил на две страны, но в 2022 году окончательно обосновался в Майами.

Несмотря на интерес общественности, его гражданская позиция неизвестна. Сам артист объясняет свой переезд желанием наслаждаться возможностью спокойно гулять по улицам, не привлекая к себе внимания.

Исполнитель хита «Дельтаплан» уже давно отдает предпочтение корпоративам и сборным концертам, которые организуют его друзья, и отказывается от масштабных концертных туров.