Эксперт рассказал, смогут ли запреты помочь побороть телефонозависимость

Эксперт заявил, что для пользования соцсетями нужно критическое мышление

Дискуссии о чрезмерном увлечении соцсетями часто концентрируются лишь на допустимом времени, проводимом в интернете. Однако данные психологических исследований указывают, что ключевым становится не столько продолжительность, сколько качество и способ включенности человека в цифровое пространство. Политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин в беседе с RuNews24.ru отметил, что важно развивать критическое мышление.

По словам специалиста, условно можно говорить о двух моделях поведения онлайн. Первая — это пассивное поглощение контента: безостановочный просмотр новостной ленты, потребление коротких видеороликов, наблюдение за дискуссиями без собственного участия в них.

Вторая модель — активная вовлеченность, которая включает в себя личное общение, совместную работу в сетевых проектах, участие в сообществах по интересам, обмен знаниями и взаимопомощь.

«Здесь социальные сети выполняют свою изначальную функцию — расширяют социальные связи. Для многих людей они становятся инструментом поддержания отношений, профессиональной коммуникации и поиска единомышленников. В этом случае влияние цифровой среды может быть скорее позитивным», — сказал Вафин.

Таким образом, как подчеркивает эксперт, простые запреты или жесткие временные лимиты малоэффективны в долгосрочной перспективе. Они не меняют глубинные паттерны поведения в Сети: пользователь может сократить время подключения, но остаться в прежней роли пассивного наблюдателя.

Более продуктивным, по мнению Вафина, является другой подход к ситуации. Речь идет о воспитании у пользователей умения критически оценивать информацию, контролировать свое внимание и выбирать активные, содержательные формы онлайн-коммуникации. С этой точки зрения, вопрос использования соцсетей — это в большей степени социально-педагогическая, а не сугубо техническая проблема.

Ранее РИАМО клинический психолог Лилия Гладких рассказала, что попытки силой отказаться от просмотра коротких видео часто дают обратный эффект и только усиливают зависимость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.