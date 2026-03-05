Психолог призвала перестать бороться с зависимостью от рилсов и шортсов

«Самый первый и главный шаг — перестать с этим бороться. Все, с чем мы боремся, становится только сильнее. Вместо борьбы задайте себе вопрос: «Зачем мне это? От чего я убегаю в короткие видео?». Если мы говорим о взрослых, то бесконечный скроллинг — это часто попытка справиться с тревогой и иллюзией контроля. Чем больше я смотрю, тем больше я «в курсе», тем больше мне кажется, что я контролирую этот хаотичный мир», – сказала Гладких.

Она добавила, что на самом деле это просто уводит человека от встречи с самим собой, со своими внутренними состояниями, которые могут быть гораздо болезненнее, чем осознание, что ты потратил час впустую.

«Для молодого поколения — это история про адаптацию. Мы не знаем, к чему приведет развитие этих навыков. Возможно, через 10 лет клиповое мышление станет необходимым условием выживания в информационном потоке. Поэтому я бы не демонизировала рилсы, а предлагала взрослым быть проводниками: если вы хотите, чтобы ребенок читал книги или гулял — делайте это вместе с ним. Интерес к «старому» миру передается только через живого взрослого», – отметила специалист.

5 марта отмечается День выключенных гаджетов. В эту дату можно отдохнуть от телефона и компьютера, заодно проведя время с родными и близкими, а также заняться спортом или посвятить себя любимым хобби.

