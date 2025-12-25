Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества с предоплатой за подарки

Эксперт Силаев: если при получении «выигрыша» с вас требуют деньги — это обман

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о распространенных мошеннических схемах с предоплатой за призы и подарки. Эксперт рассказал, как отличить обман и обезопасить себя при переводе денег, сообщает RT .

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, сообщил, что мошенники часто рассылают письма или сообщения о выигрыше гаджета, сертификата или путевки. Главный признак обмана — требование внести предоплату за «доставку», «страховку» или «таможенные пошлины».

«Настоящие выигрыши не требуют денег. Если просят заплатить за подарок, это 100% мошенничество», — подчеркнул Силаев.

Эксперт отметил, что в период праздников активизируются мошенники, создающие фальшивые благотворительные фонды. Он посоветовал не переводить деньги по первым просьбам в личных сообщениях или по подозрительным ссылкам. Надежные организации публикуют прозрачную отчетность и не требуют срочных переводов. Перед пожертвованием стоит проверить сайт фонда и его реквизиты.

Особую осторожность Силаев рекомендовал проявлять при получении праздничных рассылок с темами вроде «Ваш персональный промокод!» или «Вам отправлена открытка». Такие письма могут содержать вредоносные ссылки. Эксперт посоветовал всегда проверять адрес отправителя и не переходить по сомнительным ссылкам.

Для безопасных онлайн-платежей Силаев рекомендовал использовать только проверенные способы оплаты и удостоверяться в подлинности организаторов сборов.

