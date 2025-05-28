Эксперт рассказал, как правильно выбирать помидоры для разных блюд

Выбор качественных и вкусных помидоров — залог успеха в приготовлении множества блюд: от свежих салатов до насыщенных соусов. Чтобы каждый плод радовал ароматом и сочностью, важно учитывать несколько простых, но важных критериев при покупке помидоров. О том, как выбрать качественные томаты и почему не все томаты одинаково хороши для салатов, сообщил РИАМО главный агроном компании «Пиканта» Савич Милинко.

По словам эксперта, сегодня на прилавках часто встречаются «пластиковые» помидоры — красивые, но безвкусные, а зачастую еще и дорогие. Такие плоды обычно импортные, их выращивают для долгой транспортировки, у них толстая кожура и почти отсутствует аромат.

«Упругие помидоры с белыми прожилками, без запаха и почти пластиковые — скорее всего, обработаны большим количеством химикатов», — пояснил эксперт.

Для салатов такие томаты не подходят: они водянистые, пресные и не дают того вкуса, который ожидается от свежего блюда.

Так, для салатов лучше выбирать мясистые, ароматные сорта с тонкой кожицей и насыщенным вкусом, например, «Бычье сердце», «Белый налив», «Бабушкино» или черри. Для консервации и засолки хорошо подходят плотные и средние по размеру плоды, такие как «Катя» или «Де Барао». Для соусов идеальны сливовидные сорта — они плотные, с небольшим количеством сока и легко уваривать до нужной консистенции.

«Покупая помидоры, всегда учитывайте, для какого блюда вы будете их использовать: салата, засолки, соуса или употребления в сыром виде. Сорт, размер и структура плодов сильно влияют на вкус и результат блюда», — отметил Милинко.

Помидоры — ценный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца, иммунитета и кожи. По словам главного агронома «Пиканты», ликопин в составе томатов защищает клетки от повреждений и снижает риск онкологических заболеваний, калий регулирует давление и уровень холестерина, а фолат уменьшает вероятность сердечно-сосудистых проблем. Витамины C и А способствуют выработке коллагена, поддерживают упругость кожи и ускоряют обновление клеток, что помогает сохранять здоровье и красоту.

«Именно поэтому выбирать помидоры необходимо для конкретных целей, обращая внимание на аромат, упругость и цвет, а не только на внешний вид. И лучше всего покупать томаты, выращенные в России, а при выборе соусов отдавать предпочтение тем, которые сделаны из российских помидоров. Так, практически любое блюдо с использованием томатов станет не просто вкусным, но еще и полезным», – дополнил Милинко.