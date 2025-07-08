Эксперт рассказал, как правильно питаться в жару

В жару обмен веществ замедляется, потребность в калориях снижается, а риск обезвоживания возрастает. Врач интегративной медицины, нутрициолог и эксперт Университета образовательной медицины Ольга Ковалевская рассказала, как питаться, чтобы чувствовать себя легко и энергично даже в самый знойный день.

Как построить рацион летом?

В жаркую погоду организм тратит меньше энергии на поддержание температуры тела, поэтому аппетит снижается. Однако полностью отказываться от еды нельзя — важно поддерживать баланс питательных веществ и избегать дефицита витаминов.

Летом структура идеального меню выглядит так:

• 70% — сезонные овощи, зелень, ягоды и цельные злаки;

• 15% — белки (легкое мясо, рыба, морепродукты, яйца и кисломолочные продукты);

• 15% — полезные ненасыщенные жиры (растительные масла, орехи, семена, авокадо).

Овощи лучше употреблять в свежем виде — например, в салатах с легкими заправками. Вместо майонеза можно использовать йогурт, мацони или растительное масло. Также овощи можно добавлять в холодные супы и овощные рагу.

Мясо и рыбу лучше готовить на пару, запекать или тушить — жареная пища создает дополнительную нагрузку на организм.

Полезные советы для хорошего самочувствия в жаркую погоду:

• Пить 2–2,5 л жидкости в день: минеральную воду, травяные чаи, домашние лимонады без сахара.

• Есть больше сочных овощей и фруктов — арбуз, огурец, сельдерей и цитрусовые.

• Добавлять в рацион кисломолочные продукты.

• Не пропускать обед.

• Включать блюда из нежирных сортов мяса и рыбы на ужин, когда не так жарко.

• Выбирать в качестве десерта легкие и полезные варианты.

Летом питание должно быть легким, но сбалансированным. Больше воды, меньше жирного, больше сезонных овощей и фруктов — и жара будет переноситься гораздо легче.

Кстати, по наблюдениям ритейлеров в летний сезон больше всего растёт спрос на схожие категории товаров. В первую очередь это питьевая вода, холодный чай, квас и сезонные продукты. Так, по данным торговой сети «Перекрёсток» за прошлый год, в топ-3 среди овощей вошли картофель молодой, капуста и кабачки, а среди фруктов и ягод — абрикосы, черешня, нектарины.