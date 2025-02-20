Эксперт пояснил, почему следует отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ

Рабочий день ученика часто превышает 8–10 часов, то есть объем нагрузки на 30% выше санитарных норм. При этом основная нагрузка в средней и старшей школе связана с подготовкой к ГИА и ЕГЭ, сообщил РИАМО методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков.

Современная школа предъявляет высокие требования. Длинный учебный день, перегруженность домашними заданиями и частые проверочные работы — все это вызывает усталость и стресс у большинства школьников.

«Нагрузка в школах действительно большая. Из-за домашней работы у детей не остается времени на творчество и спорт. А из-за частых проверочных работ дети не успевают вникнуть и усвоить тему. Поэтому у многих ребят есть репетиторы, которые помогают изучить то, что не успели качественно объяснить в классе», — поделилась мама школьницы Елизавета Стешенко.

Как считает Шеренков, внеурочные занятия, спецкурсы и факультативы внутри самой школы — все это дополнительные часы обучения и дополнительное давление на учеников.

«На мой взгляд, пора реформировать экзаменационную систему, делать ее добровольной для всех. Потому что кто-то планирует поступать в вуз, а для кого-то важно просто получить заветный аттестат», — сказал методист.

По его словам, для успешной реализации такого подхода требуется разработать альтернативные методы оценки знаний, а это не так просто. Поэтому в вопросе высокой нагрузки более выигрышным вариантом представляются онлайн-школы, где ученик не тратит время на то, чтобы добраться до школы и вернуться домой.

Зарубежный опыт

В ряде стран уже успешно снизили школьную нагрузку и сделали это за счет введения длительных перемен, сокращения уроков и грамотного тайм-менеджмента. Например, в Финляндии учебный день короче (4-5 часов), чем в большинстве стран. Школы делают акцент на междисциплинарное обучение, а домашние задания минимальны. В Японии между уроками ввели длительные перемены (до 20 минут) для восстановления и обязательные физактивности.

В Нидерландах учеников учат управлять своим временем, внедряют гибкие графики и делают акцент на проектном обучении.

При этом сокращение количества учебных часов не снижает качество обучения. Индивидуальный подход делает процесс более эффективным и увлекательным, а акцент на развитие мягких навыков (soft skills) способствует лучшей подготовке к реальной жизни.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ГД подготовили для российского правительства несколько предложений по стратегии развития образования. Там также отмечена необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников.