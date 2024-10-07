Эксперт по кибербезопасности рассказал, как распознать телефонных мошенников

Телефонное мошенничество называется вишинг. При этом виде обмана злоумышленники рассчитывают на давление и механическую панику у жертвы, рассказал РИАМО руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.

«Мошенники пытаются помочь срочно спасти ваши деньги. Если не сейчас, то сбережения точно будут утеряны, расчет на давление и механическую панику, в таком случае пользователя можно попытаться убедить сказать код из SMS или перевести деньги на счет злоумышленника», — рассказал Михайлов.

Обычно к скорости добавляется вымышленный вес и авторитетность звонящего. Мошенник может представиться как представителем правоохранительных органов, так и сотрудником банка.

«Если у вас запрашивают код из SMS, знайте: настоящие сотрудники банка никогда не спросят такие данные, иначе их попросту могут уволить. Если спрашивают код с обратной стороны вашей карты — лучше сразу же положить трубку, для перевода денег обычно достаточно номера карты или самого номера телефона», — добавил эксперт.

Он напомнил, что некоторых случаях задача злоумышленников — чтобы человек установил на телефон программу удаленного доступа и сказал им код, а они смогли подключиться и управлять частью функций устройства.

Последние несколько лет активно популяризируются государственные программы по кибергигиене, также в интернете много информации и тестов в виде игровых механик для ознакомления с популярными мошенническими схемами. Совершенствовать свои знания в киберэпоху — очень важно.

«Определенным фильтром от вишинга может стать определитель номера, в таких приложениях есть базы номеров мошенников, они регулярно обновляются, но не могут полностью оградить от нежелательных звонков, так как мошенники часто меняют номера телефонов или используют переадресацию. Не спешите отвечать на звонок. Если вы чувствуете, что сильно нервничаете или устали, сделайте небольшую паузу — это поможет вам ответить без эмоций», — посоветовал он.

Если нет точного понимания, кто звонит, лучше всего положить трубку и перезвонить самостоятельно по официальному номеру организации, который чаще всего можно найти на сайте компании. Не стоит сообщать никаких данных, если нет уверенности, что звонят из банка, полиции или других служб, резюмировал Михайлов.