Эксперт Пинаев: клещи и комары не умрут от снегопада в Московском регионе

Сильный снегопад в Московском регионе никак не повлияет на популяцию клещей, комаров и слизней в этом сезоне. Об этом рассказал доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев, сообщает ТАСС .

Клещи откладывают яйца осенью и оставляют на зимовку. Если непогода длительно сохраняется даже весной, членистоногие просто продолжают зимовать.

Эксперт уточнил, что ранее клещи уже активизировались в Московском регионе, но неблагоприятные погодные условия вряд ли критически повлияют на их популяцию. Могут погибнуть только отдельные особи.

Такая же ситуация складывается с популяцией комаров. Период размножения у них приходится на май–июнь, в редких случаях на более ранние сроки при наличии благоприятных погодных условий, которых в текущем апреле не наблюдается.

Также Пинаев уточнил, что непогода маловероятно повлияет и на популяцию слизней в Москве и области.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Температура днем 27 апреля в Москве и области составит плюс 2 — плюс 4 градуса. Непогода сохранится до конца суток.

