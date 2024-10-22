Эксперт Отарова: если сервисы Google отключат, будут сложности со смартфонами

При прекращении работы сервисов Google в России наибольшие сложности могут возникнуть с телефонами на базе Android, так как эта ОС тесно интегрирована с разработками американской компании, сообщила РИАМО преподаватель университета «Синергия» Залина Отарова.

Ранее СМИ писали, что сервисы Google в РФ могут перестать работать. Такое может произойти и по решению американской компании.

«Хотя сама операционная система Android — это проект с открытым исходным кодом, в коммерческих версиях на большинстве устройств используются закрытые компоненты Google, такие как Google Play, Gmail, Google Maps и другие», — сказала Отарова.

Она уточнила, что без доступа к официальным сервисам Google могут возникнуть проблемы с получением регулярных обновлений системы безопасности и новых версий Android. Это приведет к уязвимости устройств к угрозам.

Что касается функциональности приложений, то, по мнению эксперта, те, что требуют Google Play Services для работы (например, банковские приложения, приложения для вызова такси или доставки), могут перестать функционировать корректно.

Она напомнила, что многие приложения используют авторизацию через Google (Gmail-аккаунт). Отсутствие доступа к ней может затруднить вход в эти сервисы.