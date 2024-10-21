Блокировка Google в России: насколько реальна, какие сервисы может затронуть и как к ней подготовиться

О возможных последствиях ухода крупнейшей мировой IT-корпорации из России и прекращения работы ее сервисов читайте в материале РИАМО.

15 октября вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов заявил в интервью RTVI, что сервисы Google в России могут перестать работать в том числе по решению самой американской компании. В частности, по его словам, это может затронуть мобильные телефоны с операционной системой Android, пользователи которых столкнутся с серьезными проблемами при эксплуатации устройств. РИАМО решил опросить экспертов о том, насколько реальна эта угроза и что делать пользователям.

Перестанут ли работать сервисы Google в России

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По мнению собеседников РИАМО, самой Google невыгодно прекращать работу в России, так что она вряд ли пойдет на это по собственной инициативе.

Так, член правления ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский отметил, что американская корпорация введет такие ограничения только в том случае, если получит прямое указание властей США, которое не сможет не исполнить или оспорить в суде.

По мнению эксперта департамента анализа защищенности компании «Информзащита» Анатолия Песковского, вероятность прекращения работы сервисов Google в России невысока.

«У сервисов Google огромное количество пользователей в России, отключить их всех со стороны компании – огромный репутационный ущерб, со стороны государственных органов – удар по пользователям, в том числе по бизнесу», – считает эксперт. Анатолий Песковский эксперт департамента анализа защищенности компании «Информзащита»

СЕО и сооснователь Adtech-платформы First Data Александр Старостин также считает, что по своей инициативе Google вряд ли прекратит работу в России: для компании важна возможность работать с данными россиян, а также поддерживать образ лидера рынка.

При этом некоторые эксперты, опрошенные РИАМО – например, независимый директор по стратегическому маркетингу Артем Бондаренко и руководитель департамента инфраструктурных и прикладных решений Axoft Артем Марковский – оценивают вероятность прекращения работы сервисов Google в России как «50 на 50».

«На мой взгляд, корпорация ограничится только тем, что полностью запретит регистрацию новых аккаунтов с российских IP и телефонных номеров. Те пользователи, которые уже зарегистрированы в Google, скорее всего еще какое-то время смогут пользоваться почтой и сервисами Workspace», – считает Бондаренко.

А вот операционный директор компании MULTIFACTOR Виктор Чащин полагает, что риск прекращения работы Google с пользователями из России достаточно велик.

О том же сказал директор Ideco Дмитрий Хомутов. Хотя, по мнению последнего, более реалистичный сценарий – постепенное сокращение присутствия Google, ограничение функциональности сервисов или их адаптация под требования российского законодательства.

«Подобные действия сегодня как раз и предпринимаются компанией, что может привести к снижению качества и доступности сервисов Google», – отметил Хомутов.

Впрочем, любопытно другое – практически все опрошенные РИАМО эксперты, независимо от их оценки степени риска, рекомендуют переносить важную информацию на российские интернет-сервисы. Как сказал Александр Старостин, «для россиян постепенный переход на более безопасные аналоги кажется неизбежным».

Какие сервисы Google могут перестать работать в России

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Как полагает руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, из сервисов Google следующие кандидаты на блокировку в России после YouTube – это собственно поиск, новости и карты.

«При этом, скорее всего блокировки сервисов будут постепенными, хотя учитывая глубокую интеграцию сервисов Google друг с другом, сделать это грамотно не удастся», – спрогнозировал эксперт. Сергей Полунин руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис»

Основатель ИТ-компании по поставке ПО «ИЕСофт» Елена Ловкова считает, что ограничивать отдельные сервисы Google нет смысла, поэтому они будут заблокированы либо все сразу, либо ни один из них.

Среди конкретных сервисов, которые могут перестать работать, эксперты называют также почту Gmail, Google Диск, Google Фото, Google Play Market, Google Workspace (куда входят Docs и Таблицы) и сервисы уведомлений.

Как напомнил Артем Бондаренко, Google уже отключил в России рекламу Google Ads и AdSense, а также сервис BigQuery. Артем Марковский добавил, что возможности Google Play и Google Pay для российских пользователей также ограничены.

Будут ли проблемы у пользователей телефонов на Android

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Отдельная проблема в связи с возможной блокировкой сервисов Google – что же будет с владельцами смартфонов, на которых установлена операционная система Android.

Как рассказал Евгений Альтовский, сервисы Google интегрированы в экосистему Android куда глубже, чем представляется среднестатистическому пользователю.

«Они всеми правдами и неправдами пытаются внедриться в любое приложение для этой операционной системы, и для того, чтобы этого не произошло, создателям приложения необходимо предпринять определенные усилия», – пояснил эксперт.

В то же время, как пояснил Альтовский, недоступность «сервисов Google» – вовсе не приговор для пользователей устройств под управлением OC Android, о чем прекрасно известно пользователям т.н. «рутованных» устройств, в которых эти сервисы удалены или существенно «ограничены в правах».

«Я – один из таких пользователей и могу заверить, что мой телефон с полностью заблокированным доступом к серверам Google продолжает принимать звонки, определять мое местоположение, выходить в Интернет и т.д., не передавая данные об этом в американскую корпорацию. Увы, процесс “рутования” намеренно затруднен производителями устройств и доступен лишь пользователям с определенным уровнем компетенций», – рассказал член правления ОД «Информация для всех».

Как пояснил эксперт в Android-разработке Андрей Белоус, Android — это открытая операционная система, и в ее чистой версии нет сервисов Google, однако большинство производителей Android-устройств интегрируют сервисы Google в свои сборки.

«Эти сервисы — дополнительные приложения с привилегированным доступом к системным ресурсам, такие как Gmail, Google Maps, Google Play Store, Google Photos, Google Docs, YouTube и другие. Если доступ к ним будет заблокирован, они станут недоступны с мобильного устройства и из браузера, что может привести к потере доступа к вашим данным, например, к почте или фотоархивам. Поэтому важно позаботиться о резервных копиях заранее», – посоветовал эксперт.

При этом телефон, по словам Белоуса, продолжит работать, но основную сложность будет представлять собой возможная блокировка push-уведомлений от Google, «так как это приложение, получающее сообщения от серверов Google». В случае его блокировки уведомления просто перестанут доставляться.

«Преимущество Android в том, что практически любую программу можно заменить, в том числе и сервисы для push-уведомлений. Например, разработчики RuStore уже предлагают свое решение для доставки уведомлений. Однако оно работает только для приложений, которые поддерживают это решение, тогда как большинство приложений по-прежнему полагаются на сервисы Google» Андрей Белоус эксперт в Android-разработке

Также, по его словам, могут перестать работать некоторые приложения сторонних разработчиков, использующие сервисы Google «под капотом».

Возможные проблемы для владельцев Android систематизировал пресейл-инженер СРК «Тринити» Михаил Старцев. Среди них:

Отсутствие доступа к приложениям. Функционирование многих приложений зависит от сервисов Google (например, авторизация, облачное хранилище и обновления). Сложности с безопасностью. Устройства на Android могут стать более уязвимыми без регулярных обновлений безопасности и поддержки от Google. Проблемы с синхронизацией: многие функции (например, синхронизация данных между устройствами) зависят от учетной записи Google. Отсутствие технической поддержки. При отказе от Google пользователи могут столкнуться с трудностями в получении помощи и решений для различных проблем (например, при восстановлении своих учетных записей). В случае отключения Google Play Store найти аналогичные приложения и обновления может быть сложно.

Впрочем, по мнению Артема Бондаренко, отключение всех пользователей смартфонов на Android коснется 60-80% населения России, поэтому резко и без предупреждения Google на этот шаг не пойдет.

О том, что проблемы с телефонами на Android маловероятны, сказал и Александр Старостин – для Google это возможность собирать огромные объемы информации о жителях РФ и компания не захочет терять этот источник данных.

«С другой стороны, телефонами на этой операционной системе пользуются десятки миллионов россиян и есть риск появления законодательного запрета. Поэтому, если есть страх появления проблем с Android-смартфонами, можно обратить внимание на телефоны на других операционных системах. Например, смартфоны Huawei имеют собственную операционную систему, независимую от Android и Apple», – сказал ЕО и сооснователь Adtech-платформы First Data.

Можно ли без проблем заменить сервисы Google на российские аналоги

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Большинство экспертов, опрошенных РИАМО, считают, что у всех сервисов Google в России есть достойная замена, иногда даже более выигрышная с точки зрения качества. Так, вместо Gmail они рекомендуют использовать почту «Яндекса» или Mail.ru, вместо YouTube – RuTube или VK Видео, вместо облачного хранилища Google – «Яндекс Диск» или «Облако Mail.ru», вместо Google Play Market – RuStore.

Впрочем, некоторые специалисты сомневаются, что переход будет на 100% комфортным для пользователей.

Так, Дмитрий Хомутов считает, что полная замена экосистемы Google в краткосрочной перспективе практически невозможна.

«Например, альтернативные магазины Google Play Store часто имеют меньший каталог приложений, более слабую систему верификации и контроля качества, что повышает вероятность установки потребителем вредоносного ПО. Кроме того, многие популярные приложения доступны только в Google Play Store», – отметил директор Ideco.

По его мнению, со сложностями могут столкнуться не только обычные потребители, но и разработчики ПО, использующие сервисы Google (например, Firebase, Google Cloud Platform) для создания и поддержки своих приложений.

«Переход на аналоги таких платформ потребует от участников рынка времени и финансовых затрат, а также может привести к снижению качества и функциональности приложений», – считает Хомутов.

Что делать, чтобы обезопасить себя на случай блокировки сервисов Google в России

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Михаил Старцев рассказал, какие данные стоит сохранить в первую очередь:

Документы: сохраните важные документы, хранящиеся в Google Docs, Sheets и Slides. Можно скачать их в форматах Word, Excel, PDF и др. Фото и видео: если вы используете Google Photos, Youtube, то сделайте резервные копии всех фотографий, трансляций и видео. Это можно выполнить, скачивая файлы напрямую или используя функцию бэкапа. Электронная почта: создайте резервные копии важных писем из Gmail. Это можно сделать, используя функцию экспорта или скачивая письма по отдельности. Контакты: экспортируйте номера телефонов из Google Контактов, чтобы у вас была их локальная копия. Календарь: сохраните важные события и записи из Google Календаря с помощью экспорта в формате .ics. Настройки и данные приложений: если вы используете другие сервисы Google, такие как Keep, Tasks или Blogger, убедитесь, что вы сохранили необходимую информацию из этих приложений. Финансовые документы: если у вас есть финансовые или бухгалтерские записи, убедитесь, что они сохранены. Данные об аккаунтах и паролях: если вы используете Google для хранения паролей, то вы должны быть уверены в том, что у вас есть к ним доступ через другие менеджеры паролей. Если такой уверенности нет — экспортируйте их.

По мнению пресейл-инженера СРК «Тринити», в настоящее время золотым правилом является хранение минимум одной копии важных данных из каждого используемого сервиса.

«Совершенно не важно, кому он принадлежит: России или Западу. Миру известны случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств у самых технологически продвинутых провайдеров и пропажи самых защищенных данных», – сказал Старцев.

При этом он добавил, что лучше не пренебрегать стандартным правилом резервного копирования: хранить важную информацию минимум в трех копиях.

Свои рекомендации дал и Артем Марковский: