Эксперт объяснила, почему зумеры на работе вызывают удивление у старших коллег

Зумеры чаще всего предпочитают удаленный формат работы, являются сторонниками разделения личной и профессиональной жизни, что может восприниматься старшими коллегами как недостаток ответственности, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Если сравнить зумеров и миллениалов, то молодые работники обычно более гибки в своих подходах и активнее используют современные технологии для решения задач. Они чаще всего предпочитают удаленный формат работы, являются сторонниками разделения личной и профессиональной жизни, ценят work-life balance, что может восприниматься старшими коллегами как недостаток ответственности», — сказала Бухвалова.

Она добавила, что поведение представителей так называемого поколения Z (родившиеся с 2000 года) действительно может вызывать удивление коллег, особенно у возрастных сотрудников. Это связано с разными жизненными ценностями, приоритетами, подходами к работе и стилем коммуникации.

«Миллениалы (родились в период с 1984 по 2000 год — ред.), в свою очередь, более ориентированы на карьерный рост и преданность компании, что делает их более подверженными стрессу и выгоранию. Тем не менее нельзя однозначно утверждать, что миллениалы ответственнее зумеров — это зависит от индивидуальных особенностей и мотивации работников», — отметила карьерный эксперт.

Бухвалова уточнила, что если работа соответствует ценностям и интересам зумеров, они могут проявлять высокий уровень ответственности, особенно если результаты их труда достигаются быстро. Миллениалы же больше сосредоточены на стабильности и долгосрочных целях.