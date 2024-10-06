Эксперт объяснила, почему россияне несут деньги гадалкам и тарологам

Психолог Анастасия Хищенко рассказала, что вера в гадалок, колдунов и тарологов явления передалась людям от предков. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее тарологи и колдуны предупредили, что поднимают цены на услуги вдвое. Например, почистить карму будет стоить 15 тыс. рублей (вместо 9,5 тыс.), а приворожить любимого — 40 тыс. рублей.

«Это было испокон веков. Сейчас это называется психология магического мышления, когда мы стремимся верить в то, что волшебная „вселенная“ нам подскажет, поможет увидеть правильные ответы на наши животрепещущие вопросы. Именно поэтому так популярны гороскопы, потому что люди хотят верить, что им что-то там предначертано», — пояснила Хищенко.

По ее словам, в психологии подобное поведение объясняется желанием подсознательно снять с себя ответственность.

Как считает эксперт, посещающие колдунов люди изначально обладают магическим мышлением, то есть верят в силу «вселенной» с детства. При этом они не хотят самостоятельно разбираться в сложившейся ситуации, а хотят, чтобы их направили.

Она предупредила, что слишком сильная вера в астрологов и тарологов —опасна. Так человек может попасть под большое влияние других людей, стать беспомощным.