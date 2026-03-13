Эксперт объяснила, почему молодежь выбирает «бережливый шик»

сегодня в 11:11

Финансист Хлебникова: тренд на «бережливый шик» объединяет моду и экономию

Эксперт по финансовой грамотности, владелец Международной финансовой консалтинговой компании Елена Хлебникова рассказала, что эстетика «бережливый шик» сочетает стиль, разумные траты и заботу об экологии, сообщает «Вечерняя Москва» .

В основе тренда — отказ от перепотребления и продуманное планирование расходов на одежду.

«Этот подход подчеркивает связь между элегантностью и разумным потреблением, позволяя людям выглядеть стильно, не тратя лишние средства», — отметила Хлебникова.

По ее словам, 58% молодых людей увеличили сбережения в первой половине 2025 года, а около 80% считают накопления приоритетом. При этом финансовая грамотность остается низкой: по данным PwC, достаточные знания имеют лишь 38% американцев. В России ситуация схожа.

Хлебникова отметила рост интереса к копиям брендов и секонд-хенду: 71% молодежи покупают реплики, а международный рынок комиссионной торговли может достичь 350 миллиардов долларов к началу 2026 года. В России объем вторичной онлайн-торговли оценивается примерно в 140 миллиардов рублей.

Важной метрикой стала «стоимость за одно ношение», которая показывает выгоду подержанных вещей в долгосрочной перспективе. Дополнительный фактор — экологическая повестка и стремление к устойчивому потреблению.

«„Бережливый шик“ становится не только модным течением, но и философией, способствующей финансовой грамотности и ответственному потреблению», — подчеркнула эксперт.

