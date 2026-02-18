Эксперт объяснил, стоит ли срочно скупать технику из-за замедления импорта

Панические закупки на фоне возможного замедления параллельного импорта не имеют смысла, однако точечное обновление критически важной техники может быть оправдано, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Ранее СМИ сообщали, что параллельный импорт продукции популярных брендов в РФ может замедлиться. Речь идет о продукции Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch, Philips, автозапчастях для Volkswagen, Toyota, Nissan, а также одежде Nike, Puma и Under Armour.

«Вопрос о целесообразности срочных закупок требует рационального подхода без лишних эмоций. Бежать в магазины за всем подряд не имеет смысла, однако точечное обновление парка критически важной техники выглядит разумным шагом», — сказал Кырлан.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается сложной электроники с высокой зависимостью от оригинальных комплектующих.

«Сюда относятся профессиональные ноутбуки, серверное оборудование и специфические гаджеты, замена которых на аналоги из дружественных стран пока невозможна по техническим характеристикам. Также стоит обратить внимание на автомобильные запчасти и специализированные расходные материалы для высокотехнологичного оборудования», — рассказал эксперт.

Если вы планировали крупную покупку, которую откладывали на протяжении года, сейчас подходящий момент для фиксации цены, так как в будущем стоимость будет только расти из-за усложнения путей доставки, резюмировал Кырлан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.