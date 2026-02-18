Параллельный импорт Apple, Nike и Bosch в Россию может замедлиться

Росаккредитация приостановила признание сертификатов трех органов по сертификации из Казахстана, Армении и Киргизии. Через них оформлялась значительная часть документов для ввоза в Россию товаров по параллельному импорту. Речь идет о продукции Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch, Philips, автозапчастях для Volkswagen, Toyota, Nissan, а также одежде Nike, Puma и Under Armour.

Под угрозой аннулирования около 16 тыс. сертификатов и деклараций. Это не означает полной остановки поставок: импортеры могут переключиться на органы сертификации в Беларуси или другие структуры ЕАЭС. Но переделка документов потребует времени и может привести к задержкам и усложнению логистики.

Решение связано с правилами ЕАЭС: страны союза признают сертификаты друг друга, но национальные регуляторы вправе приостанавливать действие документов конкретных органов, если возникают претензии к процедурам проверки продукции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.