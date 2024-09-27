Эксперт объяснил, почему нельзя игнорировать пользовательское соглашение на сайтах

Многие люди не обращают внимания на всплывающие окна пользовательских соглашений на сайтах. Эксперт в области IT Артем Геллер объяснил, почему так делать не стоит, сообщает «Вечерняя Москва».

В текстах перед входом на сайт обычно содержатся важные сведения. По словам Геллера, когда человек в первый раз заходит на сайт, нужно хотя бы бегло прочитать о базовых моментах, которые предлагает сервис. Пользователю важно удостовериться, что он согласен с политикой конфиденциальности.

В таких случаях эксперт посоветовал посмотреть короткую выжимку, чтобы не тратить много времени на прочтение.

«В ней обозначены основные аспекты того, чем вы будете делиться с этим оператором данных, — отметил Геллер.

IT-специалист предостерег, что компании-однодневки по типу отдельных сервисов VPN могут передавать сомнительным операторам все данные и трафик своих клиентов. Как эти сведения будут использоваться далее — неизвестно.