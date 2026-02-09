Эксперт объяснил, почему к покушению на генерала Алексеева привлекли пенсионеров

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал, почему исполнителями покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве 6 февраля стали граждане старше 50 лет, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

ФСБ задержала Любомира Корбу 1960 года рождения и Виктора Васина 1959 года рождения, которые признали вину в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. По данным следствия, Корба стрелял в генерала, а Васин был пособником. Организаторы преступления — Служба безопасности Украины, которая пообещала исполнителю 30 тысяч долларов.

Любомир Корба прошел подготовку в Киеве и был заброшен в Россию через Кишинев и Тбилиси. Оружие и электронный ключ от подъезда он получил из схрона в Подмосковье, подготовленного украинскими спецслужбами. В подготовке участвовала и женщина — Зинаида Серебрицкая, которая перед преступлением уехала на Украину.

Олег Иванников отметил, что идеология нацизма может влиять на людей любого возраста, поэтому возраст исполнителей не случаен. Он пояснил, что у пожилых преступников меньше шансов выйти из заключения, и они осознают, что совершают последнее преступление в жизни.

Эксперт добавил, что западные спецслужбы часто используют бывших военных для диверсий, а участие женщин в разведке — распространенная практика. По его словам, цель подобных покушений — посеять панику и недоверие к возможностям российских властей защищать своих командиров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.