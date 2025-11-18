Эксперт назвала оптимальный срок замены смартфона
Фото - © Adobe Stock
Заместитель заведующего кафедрой МТУСИ Галина Платунина сообщила, что оптимальный срок замены смартфона составляет 2–3 года из-за износа батареи и роста требований к устройствам, сообщает «ФедералПресс».
Современные смартфоны со временем теряют производительность: батарея быстрее разряжается, система начинает работать медленнее, а интерфейс может подвисать.
Эксперт пояснила, что основная причина снижения скорости работы смартфона связана с постоянным обновлением мобильных платформ. Новые версии операционных систем Android и iOS требуют больше ресурсов, и устройства прошлых поколений постепенно перестают справляться с нагрузкой.
Платунина также отметила, что литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на ограниченное количество циклов перезарядки. В среднем батарея смартфона служит 2–3 года при интенсивном использовании, после чего устройство приходится заряжать чаще, а комфорт работы снижается.
По словам эксперта, продлить срок службы смартфона помогают регулярная очистка памяти, удаление ненужных приложений и контроль энергопотребления. Однако, учитывая развитие цифровых сервисов и рост требований к устройствам, обновлять смартфон каждые 2–3 года — разумное решение.
