Эксперт назвала оптимальный срок замены смартфона

сегодня в 16:12

Эксперт Платунина рекомендовала менять смартфон каждые 2–3 года

Заместитель заведующего кафедрой МТУСИ Галина Платунина сообщила, что оптимальный срок замены смартфона составляет 2–3 года из-за износа батареи и роста требований к устройствам, сообщает «ФедералПресс» .

Современные смартфоны со временем теряют производительность: батарея быстрее разряжается, система начинает работать медленнее, а интерфейс может подвисать.

Эксперт пояснила, что основная причина снижения скорости работы смартфона связана с постоянным обновлением мобильных платформ. Новые версии операционных систем Android и iOS требуют больше ресурсов, и устройства прошлых поколений постепенно перестают справляться с нагрузкой.

Платунина также отметила, что литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на ограниченное количество циклов перезарядки. В среднем батарея смартфона служит 2–3 года при интенсивном использовании, после чего устройство приходится заряжать чаще, а комфорт работы снижается.

По словам эксперта, продлить срок службы смартфона помогают регулярная очистка памяти, удаление ненужных приложений и контроль энергопотребления. Однако, учитывая развитие цифровых сервисов и рост требований к устройствам, обновлять смартфон каждые 2–3 года — разумное решение.

