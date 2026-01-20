Эксперт назвала четыре главные причины прокрастинации и способы с ними справиться

Декан факультета педагогики университета «Синергия» Анна Шатравкина объяснила, что прокрастинация связана не только с ленью, но и с эмоциями, привычками и внешними факторами. Эксперт выделила четыре основные причины откладывания дел и предложила эффективные методы борьбы с этим явлением, сообщает RuNews24.ru .

Анна Шатравкина отметила, что современный ритм жизни, постоянный поток информации и цифровые отвлечения усиливают склонность к прокрастинации. По ее словам, откладывание дел часто связано с перегрузкой мозга, эмоциональным напряжением, перфекционизмом и выгоранием.

Эксперт выделила четыре главные причины прокрастинации:

- Цифровой шум. Социальные сети, уведомления и постоянный серфинг в интернете снижают концентрацию и делают выполнение задач сложнее.

- Эмоциональный шторм. Неприятные или скучные задачи вызывают тревогу и разочарование, из-за чего их проще отложить.

- Перфекционизм. Страх сделать ошибку мешает начать работу, поэтому человек предпочитает не приступать к делу вовсе.

- Выгорание. Хроническая усталость и перегрузка приводят к потере мотивации и желанию отдохнуть.

«Существует связь между прокрастинацией и проблемами саморегуляции и управления эмоциями. Ключевая роль в победе над прокрастинацией кроется в планировании и контроле импульсов», — пояснила Шатравкина.

Для борьбы с прокрастинацией эксперт рекомендует использовать цифровой детокс, приоритизацию задач по матрице Эйзенхауэра, методику коротких рабочих сессий с перерывами и обязательное планирование отдыха. По мнению Шатравкиной, эти инструменты помогают повысить продуктивность и снизить уровень стресса.

