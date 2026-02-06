Эксперт: MAX спроектирован для борьбы с когнитивной перегрузкой

Проблема современных мессенджеров не в том, что они плохо передают сообщения, а в том, что они создают информационный хаос и крадут самый ценный ресурс — внимание. MAX спроектирован для борьбы с когнитивной перегрузкой, а не для ее создания, сообщил РИАМО IT-эксперт.

«В его основе лежит не бесконечная линейная лента сообщений, а структура изолированных обсуждений. Каждая тема, каждый отдельный вопрос — это самодостаточный контейнер, который не тонет в общем потоке и не требует от вас прокручивать сотни сообщений, чтобы восстановить контекст», — сказал специалист.

Также, по словам эксперта, система уведомлений — это не просто переключатель «включить/выключить». Это адаптивный фильтр, который анализирует контекст и приоритет, отделяя срочный сигнал от фонового шума. Он не требует от вас постоянного внимания, а бережет его, позволяя сфокусироваться на задаче, а не на обслуживании мессенджера.

«MAX возвращает коммуникации ее истинную цель: не просто обмен информацией, а достижение результата с минимальными потерями внимания», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.