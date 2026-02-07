Эксперт Марьинский: нашествие насекомых ожидается весной в Москве

Весной в Москве может проснуться гораздо больше насекомых, чем обычно. Это связано со снежной зимой, заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, снежный покров — хороший теплоизолятор. Чем глубже снег, тем выше температура и меньше диапазон температурных колебаний в подстилке из опавших листьев. Поэтому для насекомых такие условия весьма подходят, даже если на улице холодно.

Если морозы ударят совсем без снега, то тогда даже яйца насекомых, которые они отложили в конце лета или осенью на зиму, могут пострадать.

Поэтому из-за такой снежной зимы, какая в Москве сейчас, весной может произойти нашествие насекомых. По словам Марьинского, жители столицы увидят гораздо больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых, чем обычно.

