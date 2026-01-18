Клопы атакуют россиян в пятизвездочных отелях в ОАЭ

Премиальные пятизвездочные отели в ОАЭ стали местом нашествия клопов, доставивших неприятности российским туристам. Отдыхающие жалуются на сильный зуд и кожные высыпания, виня в случившемся персонал отелей, несвоевременно меняющий постельное белье, сообщает SHOT .

Анастасия из Истры вместе со своей 11-летней дочерью прибыла в элитный отель Fujairah Rotana Resort & Spa, расположенный на первой линии в городе Хаур-эль-Факкан, с системой «все включено». Недельное проживание обошлось Анастасии в 215 тысяч рублей. Уже на следующий день после прибытия на телах матери и дочери появились признаки укусов.

Спустя несколько дней зуд стал мучительным, а руки покрылись множеством следов от укусов. Обнаружив клопов в кровати, женщина немедленно проинформировала администрацию отеля. Переселение в другой номер произошло лишь за день до окончания их отпуска.

Аналогичный инцидент произошел в отеле Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah в Рас-эль-Хайме, где от клопов пострадала семейная пара. Заметив насекомых сначала на подушке, они попросили заменить все постельное белье. Однако администрация отеля проигнорировала просьбу, предоставив лишь дополнительное одеяло. Спустя пару дней на телах путешественников появились укусы, сопровождающиеся зудом. Вернувшись в Россию, пара продолжает испытывать дискомфорт от последствий укусов клопов.

Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с аналогичной проблемой на отдыхе в Египте. Там атаки клопов на людей оказались самыми масштабными за последние 10 лет.

