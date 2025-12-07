Самые массовые атаки клопов на людей за последние 10 лет происходят в Египте

Туристы, приехавшие отдохнуть в Египет, обнаружили постельных клопов в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Сахль-Хашиша, сообщает SHOT .

Российские путешественники столкнулись с самыми массовыми атаками кровососущих в Египте за последние 10 лет.

Так, с отдыха в популярном отеле Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh вернулись сразу несколько покусанных туристов. Сначала они заметили на теле странные укусы, но обратили внимания, так как подумали, что это мошки или комары. Но через некоторое время они нашли в клопов. Туристы отметили, что их два раза переселяли в другие номера, но и там были клопы.

Некоторые турагенты назвали ситуацию с кровососущими насекомыми в Египте «эпидемией». Поступает много жалоб на клопов. Они столько не получали 10 лет.

При этом россияне опасаются, что клопы могут забраться им в чемоданы и улететь домой. Укусы этих насекомых способны вызвать аллергическую реакцию — от покраснения до анафилактического шока.

Ранее отдыхающие в отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza в Шарм-эль-Шейхе пожаловались на постельных клопов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.