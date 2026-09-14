Эксперт Курочкин назвал признаки заражения смартфона вирусом

Быстрая разрядка, нагрев и необычно высокий расход трафика могут говорить о вредоносной программе на смартфоне, сообщает Общественное Телевидение России .

Министерство внутренних дел России также назвало признаками заражения зависания, замедление работы, перезагрузку без участия владельца, неизвестные окна и действия телефона. Тревожным сигналом могут стать рекламные баннеры там, где их раньше не было.

«Цели [две]. Первое — это слежка. А второе — это получить финансовую выгоду, то есть украсть у вас деньги. Других целей никаких не бывает», — подчеркнул эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Вредоносные программы могут майнить криптовалюту, получать доступ к приложениям, банковским счетам и личным данным. iPhone сложнее заразить через сеть, но вирус может попасть на устройство вместе с приложением, установленным в режиме разработчика.

При нескольких подозрительных признаках следует проверить антивирус и обратиться к специалисту. На потенциально зараженном устройстве не стоит заходить в интернет-банк или вводить личные данные. Помочь может сброс до заводских настроек, но он удалит данные. МВД советует не скачивать приложения и файлы из неизвестных источников, а банковские программы загружать только с официального сайта.

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