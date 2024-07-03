Эксперт Ярошева объяснила, зачем нужно продвигать семейные ценности

Семья является фундаментом общества, который выполняет ключевые функции жизнедеятельности – это деторождение, социализация и инкультурация человека, обеспечение его духовных и материальных потребностей, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», младший научный сотрудник ИНИОН РАН Дарья Ярошева.

Преемственность существующих в обществе традиций и обычаев, укрепление социокультурной идентичности российского общества обеспечивается как раз благодаря этому социальному институту.

«В результате глобальных трансформаций мы столкнулись с гуманитарным кризисом. Одним из ключевых его проявлений стал разрыв социальных связей, рост индивидуализма и ослабление роли семьи», - сказала эксперт.

В такой ситуации необходимо формирование образа крепкой семьи и продвижение его в медиа. Как это реализовать, обсудили лидеры креативного рынка на стратегической сессии в рамках форума «Российская креативная неделя», ежегодно выдающего новые проекты и коллаборации в творческой среде.

Первым этапом в проведении мероприятия стало обсуждение самой концепции крепкой семьи, а также поиск ключевых ассоциаций, формирующих ее основу. Уважение, доверие, поддержка, дети и любовь являются каркасом для формирования искомой модели.

«Также в рамках обсуждения особенно подчеркивался тот факт, что, говоря о крепкой семье, мы, прежде всего, подразумеваем семью счастливую. Это в очередной обрисовало потенциал и направления создаваемых в этой сфере проектов», - заключила политолог.