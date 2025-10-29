Эксперт Гундеров: от волонтеров зависит очень многое

Председатель правления МОООИ «Колесница», член совета по делам инвалидов при совете федерации Федсобрания РФ Игорь Гундеров сообщил РИАМО, что труд волонтеров на мероприятиях для людей с ограниченными возможностями очень важен.

«Работа волонтеров очень важна, поскольку сам я являюсь человеком, передвигающимся на кресле-коляске, и очень хорошо помню, как волонтеры работали на паралимпиаде в Сочи. От них зависело очень многое, буквально половина всего», — сказал Гундеров.

Он отметил, что даже если создана качественная доступная среда, иногда всплывают нюансы.

Гундеров добавил, что часто выступает организатором мероприятий: фестивали, конференции, форумы, которые посещают люди с ограниченной мобильностью. Помощь волонтеров при проведении таких событий неоценима.

29 октября традиционно отмечают День добровольца Московской области. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров и вручил им награды.

«Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нем уже 60 тыс. человек, но, я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — сказал Воробьев.

