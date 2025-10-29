Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.

Как отметил губернатор, День волонтера в Подмосковье учредили, чтобы встречаться с самыми активными и заслуженными добровольцами, а также вручать награды.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции „Доброе дело“? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.

Он поблагодарил всех подмосковных добровольцев, а также их наставников и родителей.

«Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нем уже 60 тыс. человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — добавил глава региона.

