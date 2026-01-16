Эксперт дала советы, как перестать чувствовать себя изгоем на работе

Карьерный консультант Валерия Доманская объяснила, как сотрудникам наладить отношения с коллегами и перестать ощущать себя изгоем в коллективе, сообщает «Вечерняя Москва» .

Эксперт советует наладить контакт с неформальными лидерами коллектива. По ее словам, такие сотрудники есть в каждом коллективе и способны влиять на мнение остальных. Если удастся установить с ними хорошие отношения, это поможет быстрее стать частью команды.

Для этого Доманская рекомендует выбирать нейтральные темы для разговоров, проявлять инициативу в помощи и демонстрировать заинтересованность в общении. Она отметила, что не стоит ждать приглашения на мероприятия — важно самостоятельно проявлять активность и участвовать в жизни коллектива, будь то тренинги, корпоративы или совместные проекты.

Также специалист советует проанализировать собственное поведение. Иногда причиной изоляции становятся личные качества, такие как излишняя прямолинейность или навязчивость. Если человек осознает свои ошибки, стоит попробовать изменить поведение и начать общение с коллегами заново.

Доманская подчеркнула, что не следует быть слишком навязчивым при попытке наладить отношения. По ее словам, важно сохранять спокойствие, тактичность и терпение, чтобы изменить впечатление о себе в коллективе.

