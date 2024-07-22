Эксперт Бутарная назвала эффективную технику для перезагрузки мозга

Достаточно эффективная техника, которая не только помогает перезагрузить мозг, но и справиться с острым стрессом и тревогой, называется «5-4-3-2-1», сообщила РИАМО преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная.

«Она заключается в том, чтобы в окружающем пространстве мы отыскали пять предметов по какому-то объединяющему признаку», — сказала Бутарная.

Она добавила, что потом следует отыскать четыре вещи, которые можно потрогать или с которыми можно провзаимодействовать тактильно. Следом три разных звука, а после два аромата или вкуса, которые можно ощутить.

«В конце — одно личное качество, которое вам нравится в себе. Такая последовательная концентрация поможет вернуться в осознанное и спокойное состояние, и освободить голову от ненужных мыслей», — уточнила эксперт.

Бутарная отметила, что для возвращения сосредоточенности и концентрации можно попробовать воспроизвести какой-нибудь ритм: скрестить руки и положить их на колени, а затем легкими похлопываниями начать отбивать такт.

«Например, левой рукой три раза, а правой — шесть. Делайте это попеременно, следя за дыханием на протяжение нескольких минут. Подходят и другие ритмичные действия, такие как хождение из стороны в сторону с подсчетом шагов», — посоветовала специалист.

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Он направлен на повышение внимания людей и госорганов здравоохранения к вопросам здоровья человека. Головной мозг — главный орган центральной нервной системы человека, а также, по сути, командная структура.