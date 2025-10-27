Экскурсию по родильному дому провели для будущих родителей в Орехово-Зуеве

В родильном доме Орехово-Зуевской больницы 23 октября состоялся День открытых дверей. По традиции гостей встречали заведующая роддомом Вера Калинина и заведующие отделениями.

Специалисты напомнили о необходимых документах и вещах, которые потребуются будущим мамам в роддоме, дали советы о том, как вести себя во время родов.

Партнерские роды стали одной из ключевых тем встречи. Медики объяснили гостям преимущества такого формата и ответили на вопросы о роли партнера в процессе родов.

Также им рассказали о приятных сюрпризах, ожидающих при выписке. С этого года помимо традиционного подарка от губернатора Московской области новоиспеченные родители получают подарок и от главы Орехово-Зуевского городского округа.

Завершилось мероприятие ознакомительной экскурсией по роддому.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал.

