Экс-жену Николая Баскова Светлану Шпигель хотят сделать банкротом

Структурное подразделение холдинга «Биотэк» инициировало процедуру признания несостоятельной Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова и дочери создателя фармацевтической империи Бориса Шпигеля. Любопытно, что компания-заявитель — МФПДК «Биотэк» — сама находится в процессе банкротства, пишет РБК .

Московский арбитражный суд в ноябре взял в работу поданное двумя месяцами ранее заявление от фармацевтического дистрибьютора. Как следует из судебной документации, истцом выступает «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация», являющаяся частью бизнес-империи, основанной отцом ответчицы — Борисом Шпигелем.

В документах судебного разбирательства отсутствует причина относительно мотивов МФПДК инициировать процедуру банкротства в отношении бывшей супруги Николая Баскова Светланы Шпигель.

Широкой публике Светлана Шпигель больше знакома как экс-жена «золотого голоса России» Баскова, с которым она состояла в браке семь лет — с 2001 по 2008 год. Интересно, что ее отец не только занимался продюсированием певца, но и основал в 1999 году специальный продюсерский центр МСК для продвижения его карьеры.

Однако, помимо связи с шоу-бизнесом, Светлана является серьезным предпринимателем в фармацевтической отрасли. По информации из базы СПАРК, она владеет полным пакетом акций двух пензенских компаний — «Биолек» и «Биомед», специализирующихся на дистрибуции лекарств. Также ей принадлежит треть московской компании «Старфарма», работающей в том же секторе. Стоит отметить, что в начале 2000-х годов она также владела 33% долей в «Биотэк» — ключевом дистрибьюторском активе холдинга своего отца.

Ранее в России суд признал банкротом производителя обуви Ralf Ringer. Заявление на банкротство было подано летом 2023 года.