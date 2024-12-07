Суд Москвы признал производителя обуви Ralf Ringer банкротом

Иск подало ООО «Стивали», владеющее фабрикой в Подмосковье, где компания арендовала производственные мощности. Заявление было подано в конце июня 2023 года.

Представитель Ralf Ringer пояснил, что компания арендовала производственные мощности у Stivali на Талдомской обувной фабрике и задолжала более 20,7 млн рублей. В Ralf Ringer подчеркнули, что они хотели погасить долг, но не смогли этого сделать из-за замораживания банковских счетов.

В письме в Федеральную налоговую службу (ФНС) от 4 октября 2023 года основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной просил освободить замороженные счета, по крайней мере для платежей в бюджет.