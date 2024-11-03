Экс-жену Моргенштерна* Дилару разыскивают приставы за полумиллионный долг

Московские приставы разыскивают блогера и экс-супругу рэпера Моргенштерна* Дилару Зинатуллину за долг почти в 500 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и большое число неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, сообщает SHOT .

Общая сумма дорожных штрафов составила около 40 тыс. рублей. Дилара на своем Mercedes-Benz S-класса неоднократно превышала скорость и хулиганила с непристегнутым ремнем безопасности. Причем штрафы не оплачены еще с прошлого года. Приставы открыли несколько исполнительных производств.

Налоговой 24-летняя Зинатуллина задолжала 460 тыс. рублей. ФНС неоднократно предупреждали девушку, что в случае неуплаты ее счета будут заблокированы. Кроме того, бывшей жене Моргенштерна* запретят выезд из страны.

В настоящее время блогер владеет салоном красоты «Дилара», который ей был подарен экс-супругом.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* поднял стоимость выступлений на корпоративах почти на 6 млн рублей. Так, ценник на концерты музыканта за рубежом поднялись с 9 до 14,9 млн рублей.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.