Моргенштерн* поднял стоимость выступлений на корпоративах почти на 6 млн рублей

Рэпер Моргенштерн* продолжает выступать за границей. Ценник на концерты музыкант поднял с 9 до 14,9 млн рублей, сообщает SHOT .

При этом артист обещает сделать скидку до 20%, если организаторы выступления быстро согласуют его приезд.

Гастролирует певец с командой, состоящей из 7–8 человек. И большая часть команды прилетает из РФ — Москвы и Петербурга. При организации выступления на корпоративе еще нужно оплатить билеты команды из РФ и домой.

В райдере указан также алкоголь: вино и коньяк. К прибытию рэпера на площадку в гримерках должно стоять 15 бутылок пива (раньше было 30 штук) и готовый к употреблению кальян.

Еще в райдере прописаны мясные горячие пиццы, энергетики Red Bull, липовый мед, презервативы и смазка для нетрадиционных ласк. Ранее Моргенштерн* объяснял, что последние вещи якобы необходимы, чтобы проверить, как внимательно организаторы читают райдер.

При этом певец категорически ни с кем не фотографируется, в том числе с заказчиками и их детьми. Он внимательно следит за безопасностью. Так, организаторов концерта он может оштрафовать на 1 тыс. долларов, если нет усиленных барьеров в метре от сцены.

Кроме того, райдер Моргенштерна* может измениться за один день до концерта.

Рассчитываться за выступление артист просит криптовалютой.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.