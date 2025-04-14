Экс-жена Паши Техника Карицкая извинилась за матерное обращение к Мизулиной

Бывшая супруга рэпера Паши Техника и блогер Ева Карицкая в своем Telegram-канале извинилась перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной после того, как обратилась к ней с матом и заподозрила ее в попытке «похайпиться» на ней и музыканте. Она объяснила свою реакцию стрессом перед похоронами близкого человека.

По словам блогера, он записывала «видеокружки» перед похоронами Паши Техника, когда находилась в нестабильном состоянии. Вскоре после публикации Карицкая, по ее словам, пожалела о случившемся и удалила эти посты.

«Хотелось бы обратиться к Екатерине Мизулиной и извиниться за ситуацию, которая сейчас происходит вокруг нас, насчет всех заявлений в мою сторону, в вашу сторону. Все было вырвано максимально из контекста», — сказала Карицкая.

Экс-супруга Паши Техника в своих удаленных обращениях также утверждала, что у Мизулиной были вопросы к рэперу, однако «они решились». Сейчас Карцкая заявила, что в тот раз не имела в виду, что «кто-то брал взятки и все в этом духе». Она предположила, что «вопросы» к рэперу могли пропасть из-за того, что он посещал детские дома и помогал их воспитанникам. Карицкая также подчеркнула, что Паша Техник — «не тот человек, который может давать взятки».

«Я очень сожалею о том, что произошло и что сейчас происходит», — добавила Ева.

Ранее Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором Ева Карицкая утверждала, что общается с главой ЛБИ. Тогда руководитель Лиги заявила, что незнакома с экс-супругой Паши Техника. После этого Карицкая эмоционально и с матом ответила Мизулиной, сказав, что «ляпнула лишнего» про их общение, и попросила главу ЛБИ «заниматься своими делами».