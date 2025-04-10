«Живите со своим Шаманом»: экс-жена Паши Техника матом обратилась к Мизулиной

Экс-жена покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая в своем Telegram-канале обратилась к главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Карицкая попросила Мизулину «заниматься своими делами» и сочла, что руководитель ЛБИ может «хайпиться» на ней и ее скончавшемся близком человеке.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Карицкая заявляет, что любит Россию и общается «с Катей Гордон, с Мизулиной». Глава ЛБИ заявила, что впервые видит экс-жену Паши Техника.

«По этой теме ничего не хочу говорить. Мне не нравится весь убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью», — заявляла Мизулина.

После этого Карицкая записала новые «видеокружки». В ответ на пост Мизулиной она сказала, что не понимает, «зачем разводить какую-то мутную х***».

«Мне сейчас скинули какой-то пост от Мизулиной. Что ты от меня хочешь? Что я вру, что с тобой общаюсь? Ляпнула лишнего, наверно, потому что я обращалась к Екатерине Гордон, она мне говорила, что будет обращаться к тебе, Мизулина. <…> Мизулина, пожалуйста, Екатерина, занимайтесь своими делами, а не публикуйте мои видео. <…> По-моему, вы на мне хайпитесь и на смерти моего бывшего супруга», — сказала блогер.

Она также заявила, что ранее у Мизулиной «были вопросы» к Паше Технику, но они «решились».

«Поэтому давайте не будет на меня вот эту х*** нести, гнать, б***, и у себя выкладывать мои видео. Попрошу этого не делать. Живите благополучно со своим Шаманом, занимайтесь своими делами», — сказал Карицкая.

Блогер повторила, что «ляпнула лишнего» про общение с Мизулиной и не знает, зачем за ее слова «цепляются».