Экс-зампред правительства Подмосковья Бронштейн будет под арестом до 11 ноября

Тверской районный суд Москвы учел позицию представителя прокуратуры Московской области и арестовал бывшего зампреда правительства Подмосковья и экс-министра образования региона Илью Бронштейна до 11 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Вместе с ним до 11 ноября под арестом будет находиться генеральный директор коммерческой организации. Фигурантов дела обвиняют во взяточничестве.

«Обвиняемые возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и просили суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Илью Бронштейна задержали 13 сентября. По данным следствия, он мог получить взятку в 25 миллионов рублей за обеспечение победы коммерческой компании в конкурсе на покупку интерактивных панелей для школ.