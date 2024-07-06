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Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из страны

Бывший заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова опровергла информацию о своем отъезде из страны и заявила, что в настоящее время находится в Москве, сообщает ТАСС .

17 июня российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении с занимаемых должностей четверых заместителей главы Минобороны, в том числе Татьяну Шевцову.

На прошлой неделе в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Шевцова якобы покинула Россию и уехала во Францию с большой суммой денег.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство», — сказала Шевцова.

Она назвала слухами распространенную СМИ информацию об ее переезде во Францию.