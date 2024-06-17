Путин освободил от занимаемых должностей 4 заместителей министра обороны

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об освобождении с занимаемых должностей четверых заместителей главы Минобороны. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Глава государства освободил от должностей статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова, первого замминистра обороны Руслана Цаликова, заместителя министра Татьяну Шевцов. Также указом снят с должности замминистра и уволен с военной службы генерал Павел Попов.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей в ведомстве Цаликовым, Панковым, Поповым и Шевцовой, поблагодарил их за многолетнюю службу и пожелал успехов на новой работе.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности советника президента по культуре Владимира Толстого. На этот пост он был назначен в 2013 году.