Экс-замминистра обороны Попов просил домашний арест

Общество

Бывший замминистра обороны генерал армии запаса Павел Попов просил суд не заключать его под стражу, пишет ТАСС.

«Попов просил не заключать его под стражу, а избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», —  рассказал собеседник агентства.

Павел Попов оказался восьмым представителем министерства обороны, который был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и извлечении личной выгоды за счет строительства парка «Патриот».

Ранее следственный комитет России поделился, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов владеет имуществом, оцененным в 500 млн рублей.