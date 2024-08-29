Экс-замминистра обороны Попов просил домашний арест

Бывший замминистра обороны генерал армии запаса Павел Попов просил суд не заключать его под стражу, пишет ТАСС .

«Попов просил не заключать его под стражу, а избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал собеседник агентства.

Павел Попов оказался восьмым представителем министерства обороны, который был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и извлечении личной выгоды за счет строительства парка «Патриот».

Ранее следственный комитет России поделился, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов владеет имуществом, оцененным в 500 млн рублей.