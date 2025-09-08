Экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю отказали в помиловании

Администрация президента РФ отклонила ходатайство о помиловании бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищение почти 1 млрд рублей при проектировании красноярского метрополитена.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, уведомление об отказе направлено через ГУ ФСИН.

Это уже не первое отклоненное прошение — в 2024 году комиссия по помилованию также не поддержала его ходатайство. Митволь, полностью признавший вину и сотрудничавший со следствием (дал показания по восьми уголовным делам), отбывает срок в колонии, до окончания которого осталось 9 месяцев.

Отдельно в мае 2025 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 5 годам колонии Елену Магомедселимову, похитившую 112 млн рублей со счета Митволя в Дубае с помощью поддельных документов.