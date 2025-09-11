Экс-судья рассказал, может ли Елена Блиновская выйти по УДО до Нового года

Согласно расчетам исправительной колонии, «королева марафонов» Елена Блиновская уже провела под стражей более двух лет, что формально позволяет ей претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) по тяжким преступлениям. Правозащитник и бывший судья Владимир Комсолев считает, что у блогерши есть шанс освободиться раньше срока, сообщает Общественное Телевидение России .

При этом Комсолев отметил, что вероятность освобождения до Нового года может уменьшиться из-за возможной затяжки апелляционного процесса или негативной характеристики от администрации колонии.

Комсолев считает, что наличие четырех несовершеннолетних детей, частичное признание вины и погашение значительной части налоговой задолженности в размере более 500 миллионов рублей свидетельствуют об исправлении блогера и могут способствовать положительному решению об УДО. По его словам, Верховный суд РФ часто принимает подобные факторы во внимание при рассмотрении экономических дел, не связанных с причинением вреда людям.

Комсолев объяснил, что условно-досрочное освобождение может быть отклонено судом, если заключенный не демонстрирует признаки исправления. По его словам, основными причинами для отказа являются серьезные дисциплинарные нарушения в колонии (например, более 2-3 взысканий за год за курение в запрещенных местах, конфликтное поведение или отказ работать), что может негативно повлиять на шансы Блиновской. Кроме того, если она не выплатит оставшуюся часть долга, это будет воспринято как отсутствие исправления. Также решающим фактором может стать отрицательная характеристика от администрации исправительного учреждения.

Ранее сообщалось, что Елену Блиновскую приговорили к пятилетнему сроку за уклонение от налоговых обязательств, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Также с нее взыскали 587 млн рублей. Все имущество «королевы марафонов» конфисковано.

