Адвокат Блиновской затягивает процесс по рассмотрению ее жалобы на приговор

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке уехать в Белоруссию. Сначала она была под домашним арестом, а в начале прошлого года блогершу отправили в СИЗО. Весной 2025 года Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима за уклонение от налоговых обязательств, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Также с нее взыскали 587 млн рублей. Все имущество «королевы марафонов» конфисковано.

Через две недели после оглашения приговора защита блогера подала первую жалобу. Следом, днем позже, была зарегистрирована еще одна жалоба. 26 марта сама Блиновская обжаловала свой приговор. Последняя из пяти поданных жалоб была датирована 23 апреля.

По мнению экспертов, защита Блиновской намерена максимально затянуть рассмотрение апелляции, чтобы блогерша оставалась в СИЗО. На сегодняшний день Блиновская провела в изоляторе значительную часть срока. Предположительно, «королева марафонов» Елена так и не отправится в колонию.