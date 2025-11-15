Экс-полковник МВД Захарченко осваивает в колонии новую профессию

сегодня в 18:14

С момента прибытия в исправительную колонию № 49, Захарченко активно включился в распорядок колонии: занимается физкультурой, посещает культурно-массовые события и уже удостоен почетных грамот.

Он утверждает, что отношения с другими заключенными у него хорошие, а прошлые конфликты были вызваны исключительно действиями сотрудников пенитенциарной системы.

Захарченко осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере — 1,4 миллиарда рублей. Незаконные денежные средства поступали к нему от организованных преступных группировок в период с 2007 по 2016 годы.

Ранее экс-полковника МВД России Захарченко признали нарушителем порядка в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.

