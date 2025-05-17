сегодня в 12:59

Экс-полицейские из Казани 8 раз пытались обжаловать приговор за пытки

Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции «Дальний» восемь раз обращались в Верховный суд РФ с целью обжаловать приговор по уголовному делу о применении пыток, сообщает РИА Новости .

Согласно данным пресс-службы инстанции, Алмаз Василов трижды подавал апелляцию на вынесенное решение суда, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов — дважды, а Айнур Рахматуллин — 1 раз.

По данным следствия, в марте 2012 года сотрудники отдела полиции «Дальний» до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. В ходе расследования выяснилось, что в данном отделе полицейские систематически пытали задержанных. Всего по делу в качестве потерпевших проходили 14 человек.

В июне 2014 года Приволжский районный суд Казани приговорил 8 полицейских к тюремным срокам за превышение должностных полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого.

Ранее толпа цыган избила полицейских на кладбище в Ставропольском крае. После потасовки трое правоохранителей обратились в больницу.