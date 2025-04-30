«Вы че, нацисты?»: толпа цыган избила полицейских на ставропольском кладбище

На кладбище в Зеленокумске Ставропольского края произошла драка между группой цыган и несколькими полицейскими. Правоохранители пытались задержать главного из цыган, однако его люди напали на силовиков и начали их избивать. Предварительно, в больницу увезли троих побитых полицейских, сообщает Baza .

Массовая драка произошла утром 29 апреля на кладбище «Дормаш». Там собрались десятки цыган, которые накрыли столы и, судя по всему, что-то отмечали. Пришедшие начали шуметь, и другие люди вызвали на кладбище полицию.

Подоспевшие правоохранители пытались поговорить с цыганами и уговорить их вести себя тише, однако беседа быстро перешла в крики и последующую драку. Перед этим один из цыган крикнул полиции: «Вы че, нацисты?»

«Это общественное место, у людей траур, и не нужно тут устраивать попойку», — громко отвечал один из полицейских.

После этого началась драка, которая попала на видео. Судя по кадрам, полицейские применяли перцовые баллончики. На видео также можно заметить, как двое-трое цыган одновременно избивают одного сотрудника полиции.

После потасовки трое правоохранителей обратились в больницу, а трое самых буйных цыган были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.