Экс-муж Лерчек попросил условный срок по делу об афере

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин попросил суд назначить ему условный срок, если его признают виновным по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей. Об этом заявил участник процесса в Гагаринском суде Москвы, сообщает ТАСС .

В последнем слове Чекалин заявил о непризнании вины и подчеркнул, что всегда соблюдал требования российского законодательства и исправно платил налоги. Однако в случае обвинительного приговора попросил назначить условное наказание.

Подсудимый также отметил, что если и совершал когда-либо ошибки, то исключительно в интересах семьи.

Ранее прокурор запросила для Чекалина 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Суд огласит приговор 13 апреля.

