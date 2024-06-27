Экс-министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в колонию

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27 июня утром экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию для отбывания наказания, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем Telegram-канале .

Информацию об этапировании Стрелкова предоставил его адвокат. До этого экс-министр обороны ДНР находился в СИЗО.

Сведений о том, в какую колонию был направлен Стрелков, нет.

Игоря Стрелкова задержали и арестовали в Москве в июле прошлого года. Он приговорен к 4 годам тюрьмы за призывы к экстремизму в Сети.

Ранее стало известно, что Стрелков сможет выйти на свободу через год с помощью УДО.