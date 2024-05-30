«Ведомости»: экс-министр обороны ДНР Стрелков через год сможет выйти на свободу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), он приговорен к 4 годам тюрьмы за призывы к экстремизму в Сети. Однако примерно через год Стрелков сможет обратиться с заявлением на УДО и выйти на свободу, сообщают «Ведомости» .

В ближайшее время Стрелкова доставят отбывать наказание в колонию.

Стрелкова задержали и арестовали в Москве в июле прошлого года. Он настаивал на невиновности. Уголовное дело завели из-за двух постов в Telegram, касающихся довольствия бойцов и ситуации с полуостровом Крым.

Процесс над экс-министром проводили в закрытом режиме в Мосгорсуде, а приговор огласили 25 января. Кроме тюремного срока, ему запретили в течение 3 лет после выхода на свободу заниматься администрированием сайтов.

Проверка данного приговора на законность у апелляции заняла порядка 3 часов. Слушание также провели в закрытом режиме.

Однако Стрелков просидит в колонии недолго. Он был в СИЗО 11 месяцев, где каждый день засчитывается как 1,5 дня тюрьмы, если это преступление средней тяжести. Для получения права на УДО заключенному нужно отбыть половину срока.

По подсчетам издания, примерно через год Стрелков сможет обратиться с заявлением на УДО и выйти на свободу.